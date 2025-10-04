Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que espera que todos los rehenes sean entregados "en cuestión de días".

Por medio de un video publicado en redes sociales, Netanyahu afirmó que tiene la esperanza que todas las persona retenidas sean entregadas, a pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel continúen distribuidas en distintos puntos del enclave.

"Espero que, con ayuda de Dios, en los próximos días, incluso durante la festividad del Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos los rehenes, los vivos y los asesinados, de una sola vez, con las Fuerzas de Defensa de Israel aún profundamente desplegadas en Gaza", afirmó.

La festividad del Sukkot comienza por la tarde del lunes, con una duración de una semana.

El mandatario aprovechó también su mensaje para criticar a todos los dirigentes que alegaron que era imposible que los rehenes volvieran sin una retirada total del ejército de Israel.

Además, destacó que la única razón de que el grupo palestino Hamás tenga la disposición de entregar a las personas retenidas es por la "presión militar y diplomática".

Se estima que en la primera fase del acuerdo los rehenes sean liberados, a cambio de que las Fuerzas Armadas de Israel sean reubicadas. Posteriormente, la segunda fase del acuerdo pactado por Trump apunta a que el grupo palestino será desarmado y Franja de Gaza "quedará desmilitarizada".

