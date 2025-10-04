Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_69_7af9a8a47a
Internacional

Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados

Se estima que en la primera fase del acuerdo pactado por el presidente estadounidense Donald Trump, todos los rehenes sean entregados

  • 04
  • Octubre
    2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que espera que todos los rehenes sean entregados "en cuestión de días".

Por medio de un video publicado en redes sociales, Netanyahu afirmó que tiene la esperanza que todas las persona retenidas sean entregadas, a pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel continúen distribuidas en distintos puntos del enclave.

"Espero que, con ayuda de Dios, en los próximos días, incluso durante la festividad del Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos los rehenes, los vivos y los asesinados, de una sola vez, con las Fuerzas de Defensa de Israel aún profundamente desplegadas en Gaza", afirmó.

La festividad del Sukkot comienza por la tarde del lunes, con una duración de una semana. 

El mandatario aprovechó también su mensaje para criticar a todos los dirigentes que alegaron que era imposible que los rehenes volvieran sin una retirada total del ejército de Israel.

Además, destacó que la única razón de que el grupo palestino Hamás tenga la disposición de entregar a las personas retenidas es por la "presión militar y diplomática".

Se estima que en la primera fase del acuerdo los rehenes sean liberados, a cambio de que las Fuerzas Armadas de Israel sean reubicadas. Posteriormente, la segunda fase del acuerdo pactado por Trump apunta a que el grupo palestino será desarmado y Franja de Gaza "quedará desmilitarizada".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
sheinbaum_d94795d55b
Claudia Sheinbaum dará informe en el Zócalo este 5 de octubre
EH_FOTO_VERTICAL_84_df5ca82080
Obispo asiste a la Jornada Mundial de Migrantes en el Vaticano
publicidad

Últimas Noticias

Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
publicidad
×