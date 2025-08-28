Cerrar X
Nuevo ataque de Rusia sobre Kiev que deja al menos 21 muertos

Rusia lanzó un masivo ataque aéreo conformado 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de varios tipos sobre Kiev, dejando al menos 21 muertos y 48 heridos

La madrugada de este jueves (tiempo local de Ucrania), Rusia lanzó un gran ataque aéreo sobre Kiev en el que se incluyó un inusual ataque en el centro de la capital de Ucrania que dejó al menos 21 muertos y 48 heridos, además de causar daños a las oficinas diplomáticas de la Unión Europea (UE).

Este nuevo ataque por parte de Moscú estuvo cargado por 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos, los cuales fueron enviados a diferentes partes del país, pero que en su mayoría estuvieron dirigidos a la capital ucraniana.

Este ataque ruso es el primer gran ataque en varias semanas, en las cuales Estados Unidos ha mantenido conversaciones con el presidente Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo de paz entre ambas naciones.

Por su parte, Reino Unido dijo que el ataque saboteó las labores de paz, mientras que Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, convocó al enviado de Rusia para la UE en Bruselas debido a los ataques que dañaron las oficinas del organismo.

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU programó para este viernes una reunión de emergencia sobre los ataques a petición de Ucrania y de los cinco miembros europeos del consejo. Reino Unido, Francia, Eslovenia, Dinamarca y Grecia. Dos de los principales enviados de Ucrania se reunirían el viernes con el gobierno del presidente Donald Trump para abordar el tema de la mediación.

El Kremlin aseguró que Rusia seguía interesada en continuar con las conversaciones de paz a pesar del ataque aéreo de este jueves, el cual es uno de los más grandes desde que inició el conflicto en 2022.

También este jueves, la Casa Blanca aprobó una venta de armas a Ucrania por $825 millones de dólares, en donde se incluirán misiles de largo alcance y equipo relacionado para mejorar sus capacidades defensivas.

Mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que Ucrania utilizaría fondos de los aliados de la OTAN —Dinamarca, Países Bajos y Noruega—, además de la financiación militar extranjera de Estados Unidos para pagar por el equipo.


