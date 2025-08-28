Ofrece ICE USD$10 millones por hijo de 'El Chapo', Alfredo Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En una publicación en X, indicó que Alfredo y sus hermanos, "Los Chapitos", "tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso".

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

