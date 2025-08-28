Cerrar X
Internacional

Ofrece ICE USD$10 millones por hijo de 'El Chapo', Alfredo Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones de dólares por Alfredo Guzmán Salazar

  • 28
  • Agosto
    2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En una publicación en X, indicó que Alfredo y sus hermanos, "Los Chapitos", "tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso".

 


