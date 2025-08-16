Recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán: ICE
El ICE publicó un mensaje en el que advierte sobre la peligrosidad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ofreciendo una recompensa de $10 millones de dólares
A través de su cuenta oficial de X, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), publicó un mensaje en el que advierte sobre la peligrosidad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y ofreciendo una recompensa de $10 millones de dólares por información que lleve a su arresto.
En el mensaje, que lo destaca entre los más buscados en Estados Unidos, advierte que, pese a su mirada debe ser considerado “armado y peligroso”.
“RECOMPENSA DE 10 MILLONES DE DÓLARES por información que conduzca al arresto/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
EUA contra “Los Chapitos”
El gobierno estadounidense acusa a los hijos de Joaquín Guzmán de liderar el Cártel de Sinaloa desde 2016, año en que su padre fue detenido y posteriormente extraditado.
Los señalados son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López quienes están actualmente en libertad.
El Cártel de Sinaloa fue designado en ese mismo periodo por el entonces presidente Donald Trump como una organización terrorista global.
