Internacional

Rinde homenaje a las víctimas del accidente de Portugal

Altos funcionarios acuden a rendir honores a las personas que perdieron la vida tras el descarrilamiento de un tranvía en Lisboa

  • 04
  • Septiembre
    2025

El presidente Marcelo Rebelo, en compañía del primer ministro Luís Montenegro, rindieron un homenaje a las víctimas del accidente de un funicular, donde al menos 16 personas perdieron la vida y otras 23 resultaron heridas.

La misa se llevó a cabo en la iglesia de São Domingos, en el centro de la ciudad de Lisboa, donde se produjo el descarrilamiento del funicular de Gloria. 

En la misa estuvieron presentes varios ministro del Gobierno de Montenegro, como el de Exteriores, Palo Rangel, o la de Energía y Medioambiente, Maria da Graça Carvalho.

Tras el oficio, los funcionarios marcharon hasta el lugar del accidente, donde aún se encuentran los restos de la máquina siniestrada, con el objetivo de depositar flores junto al cordón de seguridad instalado por la policía y se retiraron. 

Entre los fallecidos se encuentran cinco portugueses, mientras que el resto de las víctimas son de al menos seis nacionalidades, incluidos alemanas, estadounidenses y surcoreanos.

De los 23 heridos, se encuentran dos españoles, quienes fueron dados de alta durante la noche.


Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama
