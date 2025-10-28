Suprema de Brasil revisará recurso de Bolsonaro por golpe

La Corte Suprema de Brasil anunció este martes que analizará a partir de la próxima semana el recurso del expresidente Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

De confirmarse la pena, el ultraderechista podría ser encarcelado.

Bolsonaro fue hallado culpable en septiembre de intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El recurso, presentado el lunes, busca reducir su condena y será revisado en una “sesión virtual” entre el 7 y el 14 de noviembre.

Según el Supremo Tribunal Federal, tras esta decisión la defensa aún podría presentar otros recursos, aunque es probable que sean rechazados.

Por su parte, Bolsonaro, de 70 años y con problemas de salud por una puñalada en 2018, podría solicitar cumplir su pena en casa. Actualmente permanece en prisión domiciliaria preventiva por incumplir medidas cautelares.

Siete exasesores del expresidente también fueron condenados por la trama golpista, que incluía el plan de asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. Bolsonaro argumenta en su recurso “ambigüedades, omisiones, contradicciones y oscuridades” en la sentencia de la corte.

El proceso ocurre mientras Brasil y Estados Unidos buscan recomponer su relación, afectada por aranceles punitivos impuestos por Donald Trump, quien acusó una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Lula se reunió recientemente con Trump en Malasia para avanzar en acuerdos bilaterales.

