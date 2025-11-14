Suspenden restricciones de licencias comerciales para inmigrantes

Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente las nuevas y estrictas restricciones del Departamento de Transporte (DOT) que limitarían la capacidad de los inmigrantes para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) para camiones o autobuses.

El tribunal del Distrito de Columbia falló el jueves que las reglas del DOT, impulsadas por el Secretario Sean Duffy, no pueden aplicarse por ahora. La corte determinó que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado al redactarlas y no explicó satisfactoriamente cómo la norma "promovería la seguridad".

La propuesta surgió un mes después de un accidente fatal en Florida, causado por un conductor no autorizado en el país que había recibido una CDL en California. California ya ha revocado 17,000 licencias comerciales por problemas de permisos de trabajo expirados, pero bajo reglas anteriores.

Las restricciones solo permitirían a inmigrantes con tres visas específicas (H-2a, H-2b o E-2) ser elegibles para una CDL. Esto reduciría la elegibilidad a solo 10,000 de los 200,000 no ciudadanos que actualmente poseen estas licencias.

Un portavoz del DOT dijo que el fallo se centró en cuestiones de procedimiento y que el Secretario Duffy "continuará trabajando para mantener a los conductores extranjeros no calificados fuera de los caminos estadounidenses".

El Secretario ha revocado 40 millones de dólares en fondos federales a California por problemas con los requisitos de idioma y ha amenazado con retirar otros $160 millones si el estado no invalida las licencias ilegales y aborda las preocupaciones.

Comentarios