Cerrar X
Sean_Duffy_a412801a77
Internacional

Suspenden restricciones de licencias comerciales para inmigrantes

La propuesta surgió un mes después de un accidente fatal en Florida, causado por un conductor no autorizado en el país que había recibido una CDL en California

  • 14
  • Noviembre
    2025

Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente las nuevas y estrictas restricciones del Departamento de Transporte (DOT) que limitarían la capacidad de los inmigrantes para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) para camiones o autobuses.

El tribunal del Distrito de Columbia falló el jueves que las reglas del DOT, impulsadas por el Secretario Sean Duffy, no pueden aplicarse por ahora. La corte determinó que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado al redactarlas y no explicó satisfactoriamente cómo la norma "promovería la seguridad".

La propuesta surgió un mes después de un accidente fatal en Florida, causado por un conductor no autorizado en el país que había recibido una CDL en California. California ya ha revocado 17,000 licencias comerciales por problemas de permisos de trabajo expirados, pero bajo reglas anteriores.

Sean Duffy

Las restricciones solo permitirían a inmigrantes con tres visas específicas (H-2a, H-2b o E-2) ser elegibles para una CDL. Esto reduciría la elegibilidad a solo 10,000 de los 200,000 no ciudadanos que actualmente poseen estas licencias.

Un portavoz del DOT dijo que el fallo se centró en cuestiones de procedimiento y que el Secretario Duffy "continuará trabajando para mantener a los conductores extranjeros no calificados fuera de los caminos estadounidenses".

El Secretario ha revocado 40 millones de dólares en fondos federales a California por problemas con los requisitos de idioma y ha amenazado con retirar otros $160 millones si el estado no invalida las licencias ilegales y aborda las preocupaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
AP_25317707174347_072286d64c
Denuncian malas condiciones en centro de detención en California
Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_08_23_AM_cb280881d2
Vigilarán con lupa a funcionarios y GE durante cruce de paisanos
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T112220_673_f9441e9836
Capturan a presunto asesino de trabajador del IMSS en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T135433_322_301244e36c
Venezuela agradece a Irán apoyo ante tensión con EUA
AP_25319640561503_0c32face3e
Curry guía remontada y empata récord histórico de Michael Jordan
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
publicidad
×