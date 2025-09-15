Cerrar X
Internacional

Texas investiga a maestros por comentarios sobre muerte de Kirk

Tras el asesinato de Charlie Kirk, Texas investiga a docentes por publicaciones en redes sociales. Se amenaza con suspender licencias si incitan violencia

  • 15
  • Septiembre
    2025

Después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Texas busca la suspensión de las licencias educativas de más de 100 profesores de varias escuelas públicas del estado por comentarios sobre el comentarista ultraconservador.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió este lunes un comunicado de la Agencia Educativa de Texas (TEA), donde se informa que han recibido cerca de 180 denuncias de maestros que han publicado o compartido "contenido inapropiado" en sus redes sociales tras la muerte de Kirk.

Tras recibir las denuncias, la TEA abrió una investigación sobre dichos comentarios y, si concluye que un "individuo" ha incitado a "más violencia", se le revocará su licencia profesional y se le prohibirá dar clases en el sistema de escuelas públicas del estado.

Paralelamente, la Federación Americano-Texana de Profesores (AFT) rechazó la medida de la TEA, calificándola como una "cacería de brujas", la cual es propia de un "gobierno autoritario".

Estas amenazas en contra de los maestros de escuelas y secundarias se presentan apenas una semana después de una serie de despidos en las dos principales universidades públicas de Texas por motivos ideológicos.

Texas State University despidió a un profesor de Historia tras acusarlo de "incitar a la violencia política" por comentarios hechos durante una conferencia socialista online, previa al asesinato de Kirk. Mientras que Texas A&M University, la universidad pública más grande del estado, despidió a dos miembros de la Facultad de Artes después de que un video, donde una estudiante criticaba a una profesora por enseñar "ideología de género", tomara tracción entre políticos y medios conservadores.


Comentarios

