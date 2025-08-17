Tiroteo en club de Nueva York deja tres muertos y 11 heridos

Tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas a primeras horas del domingo durante un tiroteo en un concurrido club nocturno de la ciudad de Nueva York.

Los investigadores creen que una o varias personas abrieron fuego con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights en Brooklyn, después de que estalló "una disputa" poco antes de las 3:30 de la mañana, informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York", señaló Tisch en conferencia de prensa. Añadió que los agentes recuperaron al menos 36 casquillos de bala del lounge, así como un arma de fuego que fue descubierta en una calle cercana.

Los heridos: ocho hombres y tres mujeres, se encuentran hospitalizados por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 27 y los 61 años.

El tiroteo se produce en un año de mínimos históricos para la violencia armada en la ciudad de Nueva York.

"Quiero decir, tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en la ciudad de Nueva York". "Algo como esto es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía y es una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió", expresó.

