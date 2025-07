Trump anuncia pacto arancelario 'recíproco' del 15% con Japón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un nuevo acuerdo sobre aranceles con Japón con gravámenes "recíprocos" del 15%.

Mediante una publicación en su plataforma, Truth Social, el presidente estadounidense calificó el pacto como "gigante, quizás el más grande nunca conseguido".

En la misma publicación comentó que el archipiélago hará una inversión de $550,000 millones de dólares en el país y que Estados Unidos se quedará con el 90% de las ganancias.

Según Trump, este acuerdo "traerá miles de trabajos" a Estados Unidos, a la par que Japón "abrirá su país al comercio, incluyendo automóviles, camiones, arroz y otros productos de agricultura".

From President Trump: “We just completed a massive Deal with Japan, perhaps the largest Deal ever made. Japan will invest, at my direction, $550 Billion Dollars into the United States, which will receive 90% of the Profits...”



🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/bXeUMfa5W3