Internacional

Trump confía en lograr acuerdo de paz con Netanyahu sobre Gaza

Este diálogo se da a pesar del creciente aislamiento de Israel. Decenas de representantes se retiraron ante la llegada de Netanyahu a una Asamblea de la ONU

  • 29
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tener "mucha confianza" en lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza luego de recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca.

Ambos líderes mantienen una reunión privada para compartir un almuerzo y posteriormente, ofrecer una rueda de prensa conjunta.

Este diálogo se da ante el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza, así como el reconocimiento del Estado Palestino por países como Reino Unido y Francia.

Se buscará abordar un plan que contempla declarar un alto al fuego permanente en el enclave, la liberación de rehenes y prisioneros palestinos en Israel, así como el retiro del Ejército y definir el futuro gobierno del territorio.

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza. Trump propone que en su lugar se inste una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair.


