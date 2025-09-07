Trump exige que Hamás acepte acuerdo y libere rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” a Hamás para que acepte el acuerdo propuesto por Washington y permita la liberación de los rehenes israelíes en poder del grupo palestino.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El republicano, que asistió a la final masculina del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, aseguró que ya ha advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar el acuerdo: “Esta es mi última advertencia. ¡No habrá más!”.

La declaración ocurre después de que Axios revelara que el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás, a través de un activista israelí por la paz, en busca de un acuerdo que contemple tanto la liberación de rehenes como un alto al fuego en Gaza.

El viernes pasado, Trump afirmó en la Casa Blanca que su Gobierno mantiene “negociaciones muy profundas” con Hamás. “Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor’”, señaló.

La guerra entre Israel y Hamás, iniciada tras los ataques del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha al menos 64,368 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamás. Además, se contabilizan 387 fallecimientos por desnutrición, incluidos 138 niños.

Comentarios