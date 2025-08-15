Trump viaja a Alaska para reunirse con Putin; buscará tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió este viernes por la mañana su viaje hacia Anchorage, donde sostendrá una reunión clave con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de impulsar un alto el fuego en Ucrania.

"¡¡¡MUCHO ESTÁ EN JUEGO!!!", escribió Trump en su red Truth Social antes de partir de Washington junto a varios de los miembros más influyentes de su Gabinete.

Entre los funcionarios que acompañan al mandatario se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick; el director de la CIA, John Ratcliffe; y su jefa de Despacho, Susie Wiles.

También forman parte de la comitiva la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff, quien ha sostenido negociaciones previas con Putin en Moscú.

Trump aclaró que no viaja a negociar directamente por Ucrania, sino para “hacer que se sienten a la mesa” y abrir la puerta a un diálogo más amplio que incluya al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una próxima cita “muy pronto” si la conversación con el líder ruso avanza positivamente.

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Posibles acuerdos y tensiones

Consultado sobre si Estados Unidos ofrecería garantías de seguridad a Kiev en un eventual acuerdo de paz, Trump respondió con un “quizás” y matizó que este respaldo sería junto con países europeos, pero “no en la forma de la OTAN”.

El presidente estadounidense también reconoció que lograr la paz en Ucrania es “más difícil de lo que pensaba” y advirtió que, si Putin no muestra compromiso con la tregua, Rusia podría enfrentar nuevas sanciones económicas.

La reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, territorio que perteneció a Rusia hasta 1867. Este enclave es clave para las operaciones estadounidenses de vigilancia y disuasión en el Ártico.

Por su parte, Trump espera conseguir al menos un cese temporal de las hostilidades que abra paso a un acuerdo de paz tripartito entre Washington, Moscú y Kiev.

Comentarios