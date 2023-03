'Ahora sigue ver por la clase media': Marcelo Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores asegura que México puede ser una potencia mundial dentro de 10 años, por lo que se centrará en la clase media.

En una charla exclusiva con el periodista Luis Padua, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, reveló uno de sus planes en caso de llegar a la presidencia de la República, y aseguró que es hacer crecer la clase media del país.

Al señalar que tiene la experiencia y capacidad para ser Presidente, el canciller afirmó que si México ya logró garantizar las necesidades básicas de las mayorías como lo es la alimentación y la salud, entonces ahora lo que toca es luchar porque la clase media tenga mejores ingresos para que así los que son de clase baja asciendan a lo que sigue.

Y aseguró que México será potencia mundial en 10 años, pero para ello hay que trabajar intensamente.

El funcionario federal visitó ayer la entidad para presentar su libro El Camino de México, en el cual comparte su visión del país y las metas a las que se tiene que llegar.

Vemos que vienes a presentar este libro, El Camino de México, que importante que alguien hable de una ruta para México.

Este libro habla de muchas cosas, pero principalmente esto es mi vida, que son los 42 años que llevo sirviendo y entonces ¿quién soy?, ¿qué pienso?, aciertos, dificultades, persecuciones, triunfos, desde mi infancia.

Después, ¿qué propongo?, ¿qué sigue, ¿qué se puede hacer con un país que tiene todo para tener un gran éxito? En los próximos 10 años diría que sería uno de los mejores periodos en nuestro país.

Yo aquí digo, ¿oiga usted quiere ser presidente?, sí, ya lo he dicho muchas veces, es una obligación que tenemos de ser transparentes y decir ‘¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿qué nos motiva?’

¿Cuál puede ser el camino para México, y llegue a ser esa potencia?

Necesitamos dejar atrás irresponsabilidad, derrotismo persistente, la percepción del victimismo, desigualdades, entonces lo primero que necesitamos es el cambio de cómo nos vemos y qué queremos hacer.

Monterrey es casi una zona semidesértica, hay muchos lugares tan cerca de Estados Unidos, pero tienes un éxito muy grande, ¿cuál es la explicación? La gente, lo que piensas, lo que haces.

Lo que creo es que México tiene un camino a seguir exitoso. Tienes el viento a favor, pero tenemos que hacer nuestra chamba, todo es esfuerzo.

Viento a favor por la competencia que hay con China, la reciente visita del presidente de China a Rusia, pues ya trae su bloque.

¿Qué tiene que ver con México? Tiene que ver porque buena parte de la industria de los Estados Unidos se fue hacia China y otros países de Asia, porque los costos eran más bajos, entonces ahora están pensando en ferrocalizar aquel que sea indispensable para su seguridad, ahí es donde entra México en acción, ahorita ve lo de la planta de Tesla que se va a hacer aquí.

Hace un mes estuvimos con el presidente en San Luis Potosí para la planta de BMW y tenemos 400 empresas en lista de espera, no porque no le demos permiso, sino porque necesitan varias soluciones para los industriales, entonces va a haber un viento a favor.

Aquí en Nuevo León, así como hay muchos seguidores de Morena, hay mucha gente que no se siente incluida en este proyecto actual de la 4T ¿Qué haría diferente Marcelo Ebrard al ser presidente?

Creo que en un sistema democrático te va a ocurrir eso en cualquier sistema, no puedes representar a todos, porque tienes una ideología, una forma de pensar, pero lo que si puedes hacer es procurar que lo que les preocupa a unos y a otros sea tomado en cuenta y procurar que estemos cerca en las decisiones que nos importan.

Si creo que debemos buscar cómo entendernos y trabajar en conjunto. También postulo que debe crecer la clase media, si vamos a reducir la pobreza extrema, la desigualdad, entonces va a crecer la clase media, quiere decir que la gente tenga resuelto alimento, vivienda digna, sus necesidades inclusive más elementales, en salud, en las vacaciones que tienes derecho a tener, en progresar, entonces ese es el objetivo.

¿Es importante la clase media?

Tienes que trabajar para que los pobres pasen a la clase media, digamos, es la minoría, quieres que sea la mayoría, ese es tu objetivo, es a donde quieres llegar, que las personas progresen, que sus salarios sean mejores, es el método y la vía que yo veo para el futuro de México.

En tu libro hablas también algo de jóvenes, que pudieran prepararse para ser exitosos internacionalmente, especialmente en el vecino Estados Unidos.

Yo decía que no puedo entender que Estados Unidos tenga 15,000 jóvenes de México y hay 300,000 casi 400,000 de China, ¿por qué 15,000?, ¿por qué no podemos tener más?, ¿por qué sería bueno? Porque tienen de las 10, 9 de las mejores universidades del mundo, están aquí enfrente de nosotros, ¿por qué no las aprovechamos?

Otra elevar el nivel de nuestras universidades, porque el promedio de las universidades en México está debajo del número 1,000 a nivel mundial, ¿por qué no cambiamos eso?, depende de nuestra voluntad.

Para la gente de Nuevo León, ¿por qué Marcelo Ebrard?

Aquí te digo todo eso (libro El Camino de México), 42 años de trabajo, resultados, aquí ves todo lo que soy, lo que pienso, creo que lo puedo hacer bien, sé cómo hacerlo, y por eso me atrevo, sino para qué me apunto. Yo empecé trabajando en una crisis, que llego a la reconstrucción y he pasado de todo.