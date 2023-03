Santiago Creel atiende quejas de vecinos en San Pedro

Para atender las inquietudes de los habitantes de San Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, acompañado por el dirigente estatal Hernán Salinas, así como también diputados locales, recorrieron las calles de la colonia Villas del Obispo para escuchar las inconformidades sobre la contaminación y el desabasto de agua.

Santiago Creel comentó que Acción Nacional buscará que la refinería en Cadereyta reduzca estos gases.

“¿Esto que va a obligar? Una vez que ganemos los litigios, va a obligar a una reconversión en Cadereyta, porque lo que está haciendo Cadereyta de acuerdo con lo que establece la Constitución, no lo podría hacer por la contaminación que produce, pero además, por el costo del combustóleo, obviamente el sol no cuesta, el aire no cuesta”, dijo Santiago Creel.