Nacional

Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de restos humanos en una carretera al norte de la entidad este sábado 6 de septiembre

  • 07
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de restos humanos en una carretera al norte de la entidad este sábado 6 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, los restos fueron localizados en la carretera Álamo-Potrero del Llano, a la altura del municipio de Álamo. El hecho provocó una fuerte movilización de elementos policiacos y personal militar en la zona.

La dependencia informó que, a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Un equipo multidisciplinario de peritos realiza pruebas de criminalística de campo y laboratorio con el fin de determinar la identidad de las víctimas, conforme a lo establecido en la ley.

“Fiscales, peritos y policías ministeriales están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos”, señaló la FGE en un comunicado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado detenciones relacionadas con el abandono de estos restos en el municipio de Álamo.

El norte de Veracruz atraviesa una escalada de violencia en los últimos meses, con hechos como el secuestro y asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, el motín violento en el penal de Tuxpan y la aparición de cuerpos desmembrados en distintos puntos de la región.


Comentarios

Etiquetas:
