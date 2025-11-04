Cerrar X
Nacional

Acosa hombre a Sheinbaum mientras caminaba en Centro Histórico

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada y manoseada por un hombre

  • 04
  • Noviembre
    2025

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada y manoseada por un hombre mientras saludaba a simpatizantes en el Zócalo capitalino.

Las imágenes muestran a la mandataria tomándose fotografías con ciudadanos cuando un individuo, aparentemente en estado de ebriedad, la abraza por detrás e intenta besarla.

Sheinbaum reaccionó con calma y se apartó sin perder la compostura, mientras asistentes y personal de seguridad retiraban al sujeto, quien insistió en acercarse nuevamente y le gritó “Claudia de América”.

El incidente generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron identificar y sancionar al agresor, calificando el acto como acoso sexual.

Hasta ahora, ni la Presidencia ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.


