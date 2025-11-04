Acosa hombre a Sheinbaum mientras caminaba en Centro Histórico
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada y manoseada por un hombre
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada y manoseada por un hombre mientras saludaba a simpatizantes en el Zócalo capitalino.
Las imágenes muestran a la mandataria tomándose fotografías con ciudadanos cuando un individuo, aparentemente en estado de ebriedad, la abraza por detrás e intenta besarla.
Sheinbaum reaccionó con calma y se apartó sin perder la compostura, mientras asistentes y personal de seguridad retiraban al sujeto, quien insistió en acercarse nuevamente y le gritó “Claudia de América”.
El incidente generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron identificar y sancionar al agresor, calificando el acto como acoso sexual.
Hasta ahora, ni la Presidencia ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
