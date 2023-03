AMLO felicita a Guillermo del Toro por ganar un Óscar

López Obrador calificó como un mexicano excepcional y un orgullo para México al cineasta Guillermo del Toro, tras ganar el Óscar a mejor película animada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al cineasta Guillermo del Toro por haber ganado un Oscar con su película Pinocchio en la categoría de mejor película animada.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal calificó a Del Toro como un mexicano excepcional y además, un orgullo para el país.

“Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Óscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta, Guillermo del Toro, es un orgullo para México”, expresó el presidente.

Este domingo, durante la edición 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el originario de Jalisco logró alzarse en la categoría de Mejor Película Animada, sobre otros filmes como El gato con botas: el último deseo, Red, El monstruo marino y Marcel the Shell with Shoes On.

Pinocho es la más reciente película de Del Toro y relata en pantalla el clásico cuento de una marioneta de madera que cobra vida por arte de magia, para poder acompañar a ‘su padre’, un escultor de madera llamado Geppetto.