Arrestan a jefe de plaza de La Familia Michoacana en Edomex

Autoridades detuvieron este domingo en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, presunto integrante y jefe de plaza del cartel La Familia Michoacana, así como a Edgar de Jesús Ramos, de 25 años, por posesión de drogas y un arma de fuego.

García Luna es señalado como “objetivo prioritario” en municipios como Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay, y se le atribuyen homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo.

Según las autoridades, participó el 22 de julio de 2025 en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec.

“También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio de 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec”, detalló.

El operativo, liderado por la SSPC en coordinación con la Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional, FGJEM, SSEM y la Policía de Jilotepec, se realizó sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, donde los sospechosos intentaron huir al detectar la presencia policial.

“Los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos”, desarrolló la SSPC.

Tras la persecución, se les decomisó un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos, 79 dosis de cristal, una báscula y dos teléfonos celulares.

Comentarios