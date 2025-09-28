Cerrar X
Captura_887e3053d0
Nacional

Arrestan a jefe de plaza de La Familia Michoacana en Edomex

Autoridades detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, presunto integrante y jefe de plaza del cartel La Familia Michoacana

  • 28
  • Septiembre
    2025

Autoridades detuvieron este domingo en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, presunto integrante y jefe de plaza del cartel La Familia Michoacana, así como a Edgar de Jesús Ramos, de 25 años, por posesión de drogas y un arma de fuego.

García Luna es señalado como “objetivo prioritario” en municipios como Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay, y se le atribuyen homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo.

Según las autoridades, participó el 22 de julio de 2025 en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec.

“También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio de 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec”, detalló.

El operativo, liderado por la SSPC en coordinación con la Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional, FGJEM, SSEM y la Policía de Jilotepec, se realizó sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, donde los sospechosos intentaron huir al detectar la presencia policial.

“Los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos”, desarrolló la SSPC.

Tras la persecución, se les decomisó un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos, 79 dosis de cristal, una báscula y dos teléfonos celulares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_59_01_PM_a31dbef1f2
Localizan en Guadalupe a adolescente reportada como desaparecida
Whats_App_Image_2025_09_28_at_2_05_20_PM_15b2a3fee5
Encuentra hombre ahogado en pozo de captación de Simas Torreón
EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T134138_613_92640205bb
Trump se pronuncia tras tiroteo en iglesia de Michigan
publicidad

Últimas Noticias

finabien_remesas_165c24c27d
Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T080714_557_2ca8f9bdeb
Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes
EH_DOS_FOTOS_61_88211c8367
Muere joven en accidente carretero en Galeana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×