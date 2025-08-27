Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_08_27_085016_add6314e94
Nacional

Asaltos en carretera bajó 27% por Estrategia Balam: Hernán Cortés

La Guardia Nacional informó en el marco de la Estrategia Balam, en operación hace 330 días, se ha logrado una reducción del 27% en el robo a autotransporte

  • 27
  • Agosto
    2025

La Guardia Nacional, bajo la dirección de Hernán Cortés, dio a conocer los resultados más recientes de las estrategias implementadas para combatir el robo a autotransporte en el país, destacando reducciones significativas en este delito y un aumento en la recuperación de vehículos.

En el marco de la Estrategia Balam, en operación desde hace 330 días, se ha logrado una reducción del 27% en el robo a autotransporte, al pasar de cifras más elevadas a 868 delitos registrados en este periodo. Asimismo, se reporta la recuperación de mil 81 unidades, lo que representa un 61% de éxito en la localización y devolución de vehículos robados.

Estrategia Balam: reduce un 27% en robo a autotransporte

Por otra parte, la operación denominada "Cero Robos", que lleva 49 días activa en las carreteras México-Querétaro y México-Puebla, ha resultado en una reducción del 55% y 50% respectivamente en incidentes delictivos relacionados con el transporte de carga. 

Durante este tiempo, se han recuperado 30 vehículos, se han frustrado 13 asaltos y 18 personas han sido detenidas.
En el norte del país, la autopista Mazatlán-Culiacán también ha mostrado avances, con una reducción del 46.67% en robos a transportistas.

Estrategia Balam: reduce un 27% en robo a autotransporte

Estas acciones forman parte de un despliegue nacional más amplio que inició el pasado 25 de julio, en el que la Guardia Nacional ha movilizado a 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos, priorizando la cercanía con la población y el patrullaje estratégico en las principales rutas de transporte del país.

Las autoridades aseguran que estos operativos continuarán reforzándose con el objetivo de garantizar la seguridad en las carreteras y frenar las operaciones del crimen organizado que afectan al sector logístico y comercial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Continua_operativo_de_busqueda_de_joven_desaparecido_en_Reynosa_7236d95164
Continúa operativo de búsqueda de joven desaparecido en Reynosa
AP_25239492130036_9237407275
Trump planea tomar el control de la estación Union de Washington
30bb7f9de5b578e1b386e6603af30d14d8f679eaw_c1643a8777
Trump anuncia pena de muerte para asesinos en Washington
publicidad

Últimas Noticias

AP_25240527536624_4d5eedda2e
Esteman y Daniela Spalla viven una cita compartida en "Amorío"
Alerta_EUA_a_bancos_sobre_redes_chinas_de_lavado_de_dinero_vinculadas_al_fentanilo_26dbbfcdcb
Alerta EUA a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero
inter_yemen_8322eaafc1
Ataques aéreos israelíes impactan la capital de Yemen
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×