Asaltos en carretera bajó 27% por Estrategia Balam: Hernán Cortés

La Guardia Nacional, bajo la dirección de Hernán Cortés, dio a conocer los resultados más recientes de las estrategias implementadas para combatir el robo a autotransporte en el país, destacando reducciones significativas en este delito y un aumento en la recuperación de vehículos.

En el marco de la Estrategia Balam, en operación desde hace 330 días, se ha logrado una reducción del 27% en el robo a autotransporte, al pasar de cifras más elevadas a 868 delitos registrados en este periodo. Asimismo, se reporta la recuperación de mil 81 unidades, lo que representa un 61% de éxito en la localización y devolución de vehículos robados.

Por otra parte, la operación denominada "Cero Robos", que lleva 49 días activa en las carreteras México-Querétaro y México-Puebla, ha resultado en una reducción del 55% y 50% respectivamente en incidentes delictivos relacionados con el transporte de carga.

Durante este tiempo, se han recuperado 30 vehículos, se han frustrado 13 asaltos y 18 personas han sido detenidas.

En el norte del país, la autopista Mazatlán-Culiacán también ha mostrado avances, con una reducción del 46.67% en robos a transportistas.

Estas acciones forman parte de un despliegue nacional más amplio que inició el pasado 25 de julio, en el que la Guardia Nacional ha movilizado a 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos, priorizando la cercanía con la población y el patrullaje estratégico en las principales rutas de transporte del país.

Las autoridades aseguran que estos operativos continuarán reforzándose con el objetivo de garantizar la seguridad en las carreteras y frenar las operaciones del crimen organizado que afectan al sector logístico y comercial.

