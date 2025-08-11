Asegura FGE que muerte de maestra en Veracruz fue por tortura

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la muerte de la maestra jubilada de 62 años, Irma Hernández Cruz, ocurrió por “agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio” el 18 de julio.

La fiscal de la entidad, Verónica Hernández Giadans, apuntó este lunes que las cuatro personas identificadas como: Octavio "N", Jeana Paola "N", Víctor Manuel "N" y José Eduardo "N" permanecen en prisión preventiva oficiosa mientras siguen las investigaciones sobre otros posibles implicados.

“En el tema de la maestra Irma llevamos avances considerables, ha habido otros detenidos en la zona norte en este esfuerzo que se ha hecho con las fuerzas federales, estatales y la fiscalía del estado, que están siendo investigados por su presunta participación”, destacó en conferencia de prensa.

Agregó que se ha tenido comunicación constante con los familiares de la maestra, desde la localización de su cuerpo sin vida, seis días después de su secuestro hasta la reciente imputación.

Previo a las declaraciones de la fiscalía, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, había señalado que la muerte de Hernández Cruz se debió a un infarto derivado de las agresiones y golpes recibidos durante su secuestro, declaración que respaldó el médico responsable de la autopsia, José Eduardo Márquez.

Al ser cuestionada sobre la autopsia de Hernández Cruz, la fiscal respondió que “el dictamen cumple con todos los requisitos de ley”.

