Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T084434_565_69d495c359
Nacional

Asesinan a comandante regional de la Costa Chica de Guerrero

Daniel Hernández Arena, comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo

  • 26
  • Enero
    2026

Daniel Hernández Arena, comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, informaron medios locales y autoridades estatales.

El homicidio ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cerca de la vía Ometepec–Cruz de Corazón, en la localidad de Cruz de Corazón, donde el mando de seguridad fue interceptado por sujetos armados.

Agresores huyeron del lugar

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el comandante y posteriormente se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos.

Tras el asesinato, se implementó un operativo de búsqueda y localización de los responsables, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

Reconocimiento institucional

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero lamentó el homicidio y destacó que Daniel Hernández Arena murió en cumplimiento de su deber.

“La SSP Guerrero expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeras y compañeros de corporación”, señaló la dependencia en una esquela oficial.

Asimismo, reiteró el respaldo institucional a los deudos y reconoció la trayectoria del comandante regional.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad estatal ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido en la región de la Costa Chica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T142521_468_8884e9ac01
Crimen de familia en Morelia estaría ligado a préstamo
ejecutan_menor_68a7ba4dd0
Ultiman a menor de 17 años en colonia Niños Héroes
alejandro_n_fbi_pachuca_c41491785b
Capturan en Pachuca a Alejandro 'N', prófugo prioritario del FBI
publicidad

Últimas Noticias

Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×