Caravana de 300 migrantes parten de Chiapas hacia la CDMX
Una caravana de aproximadamente 300 migrantes, conocida como "Éxodo de la Justicia", partió de Chiapas hacia la Ciudad de México.
Los migrantes provienen de varios países, incluyendo Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Perú, África y Centroamérica. Llevan consigo mantas con lemas como "Migrar no es un crimen" y banderas de México.
La caravana está conformada por hombres, mujeres y niños que cargan sus pertenencias en mochilas y maletas. Su objetivo es llegar a la capital del país sin ser detenidos. Las personas avanza por la carretera Costera, vigilada por elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM), Beta Sur y policías estatales.
Al menos 250 migrantes salieron en caravana esta madrugada de Tapachula, pese a la detención del líder y activista Luis García Villagrán y el ambiente político hostil EEUU- México.— Cheché Torres (@Chechetc) August 6, 2025
Los migrantes señalan que van a la CDMX. pic.twitter.com/rSN2Fx8eav
Los migrantes demandan atención del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
