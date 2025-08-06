Cerrar X
Nacional

Caravana de 300 migrantes parten de Chiapas hacia la CDMX

Una caravana de aproximadamente 300 migrantes, conocida como "Éxodo de la Justicia", partió de Chiapas hacia la Ciudad de México

  • 06
  • Agosto
    2025

Una caravana de aproximadamente 300 migrantes, conocida como "Éxodo de la Justicia", partió de Chiapas hacia la Ciudad de México.

Los migrantes provienen de varios países, incluyendo Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Perú, África y Centroamérica. Llevan consigo mantas con lemas como "Migrar no es un crimen" y banderas de México.

La caravana está conformada por hombres, mujeres y niños que cargan sus pertenencias en mochilas y maletas. Su objetivo es llegar a la capital del país sin ser detenidos. Las personas avanza por la carretera Costera, vigilada por elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM), Beta Sur y policías estatales.

Los migrantes demandan atención del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).


