Ceremonia indígena consagra bastones para ministros de la SCJN

Comunidades indígenas de la Ciudad de México celebraron una ceremonia en Cuicuilco para consagrar los bastones de mando que se entregarán a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asistieron el ministro presidente Hugo Aguilar, los ministros Lenia Batres e Irving Espinosa, junto con sus familiares, y Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

La entrega de los bastones está programada para las 16:00 h.

Posteriormente, tras su investidura en el Senado, los ministros participarán en una ceremonia en la SCJN, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la sede de la Corte se colocó un marco floral para el evento “Apertura de las Puertas de la Justicia para el Pueblo de México”, programado a las 21:30 h.

