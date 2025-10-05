Cerrar X
Nuevo León

Se registra choque ‘carambola’ en avenida Morones Prieto

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León y tránsito de Monterrey para deslindar responsabilidades

  • 05
  • Octubre
    2025

Una cantidad de cuatro vehículos se impactaron sobre la avenida Morones Prieto a la altura de la calle Betty Leal, colonia Parque España, en el municipio de Monterrey. 

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil de Nuevo León y tránsito de Monterrey para deslindar responsabilidades. 

Asimismo, las autoridades informan que no hay número de personas lesionadas.

Presuntamente, el vehículo en color gris se incorporó indebidamente al carril contiguo, provocando la “carambola”. 

Debido al accidente vial, la zona se vio afectada, aumentando el tráfico, ya que se cerró un carril de circulación.  

Y sobre el pavimento quedaron vidrios y autopartes de los vehículos afectados.


