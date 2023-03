Critica AMLO a ministros por suspensión de 'Plan B'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó, nuevamente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender de manera indefinida el grupo de reformas legislativas, o 'Plan B', que prevé modificar el Instituto Nacional Electoral (INE).

'De repente un ministro, que no es electo por el pueblo, la cancela; es un hecho inédito, injusto y arbitrario. Este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima', comentó el Ejecutivo.

Aseguró que las diferencias que tiene con el INE se deben a una falta de transparencia, exceso de gastos, alto costo de las elecciones en México y sueldos altos para los funcionarios.

De acuerdo con López Obrador, debido a estas diferencias presentó una reforma electoral pero que 'no se logró' porque 'votó en contra del bloque conservador'.

Cabe recordar que este lunes 27 de marzo, tras anunciarse la suspensión del 'Plan B', el mandatario federal anunció la creación de un 'Plan C', el cual consiste en no votar por el bloque conservador para que la transformación en el país continúe.

“Hay un 'Plan C', que no estén pensando que se terminó todo; (el plan es) que no se voté por el bloque conservador para que siga la transformación', dijo el presidente.