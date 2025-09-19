Cerrar X
huachicol_fiscal_e2eff3344b
Nacional

Descarta México tráfico de armas en buque asegurado en Tamaulipas

Claudia Sheinbaum aclaró que la investigación de la FGR sobre el buque incautado se centra en contrabando de combustible y falsificación de documentos

  • 19
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó este viernes que la investigación en torno al buque incautado en Tamaulipas no contempla, hasta el momento, delitos relacionados con el ingreso ilegal de armas al país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación únicamente por contrabando de combustible y falsificación de documentos aduanales, que fueron detectados en el proceso de aseguramiento de la embarcación.

“La detención, la carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de documento de aduanas, ese es el origen de la carpeta de investigación", señaló.

Sheinbaum subrayó que, para que la FGR abra una nueva línea por tráfico de armamento, tendría que existir prueba sólida que lo justificara y, en ese caso, la dependencia sería la encargada de informar públicamente sobre dicha indagatoria.

“La carpeta de investigación no está abierta por el tráfico de armas, la fiscalía en todo caso, de ser así, tendría que informar”, puntualizó Sheinbaum, quien insistió en que el caso se mantiene acotado al ámbito del huachicol fiscal.

“Siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la fiscalía”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T151532_802_c70be63e55
Sheinbaum anuncia inversiones y apoyos en visita a Tapachula
cad4cb00_a88f_4ffd_baef_96576642d768_74da8960c8
Preocupa FECANACO que plataformas de transporte frenen innovación
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T141552_759_1158ec5a7f
Reynosa encabeza cifras de desaparición con 2,817 personas
publicidad

Últimas Noticias

G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×