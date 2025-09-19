Descarta México tráfico de armas en buque asegurado en Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó este viernes que la investigación en torno al buque incautado en Tamaulipas no contempla, hasta el momento, delitos relacionados con el ingreso ilegal de armas al país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación únicamente por contrabando de combustible y falsificación de documentos aduanales, que fueron detectados en el proceso de aseguramiento de la embarcación.

“La detención, la carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación de documento de aduanas, ese es el origen de la carpeta de investigación", señaló.

Sheinbaum subrayó que, para que la FGR abra una nueva línea por tráfico de armamento, tendría que existir prueba sólida que lo justificara y, en ese caso, la dependencia sería la encargada de informar públicamente sobre dicha indagatoria.

“La carpeta de investigación no está abierta por el tráfico de armas, la fiscalía en todo caso, de ser así, tendría que informar”, puntualizó Sheinbaum, quien insistió en que el caso se mantiene acotado al ámbito del huachicol fiscal.

“Siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la fiscalía”, concluyó.

Comentarios