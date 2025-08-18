Entrega FGR a EUA a dos mexicanos señalados por abusos sexuales

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 17 de agosto de 2025 se concretó la extradición de dos ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones formales de delitos sexuales contra menores en el estado de Texas.

El primero de los imputados, identificado como Francisco “L”, es requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, en perjuicio de dos menores de edad. Fue detenido en Matamoros, Tamaulipas en abril pasado.

En paralelo, Francisco “C” enfrenta cargos por agresión sexual agravada e indecencia contra un menor, tras una solicitud formal de la justicia estadounidense. Su captura se realizó en la Ciudad de México en el mismo mes.

#FGR entregó en extradición al Gobierno de #EUA, en casos diferentes, a dos personas mexicanas requeridas por su responsabilidad en delitos sexuales. En ambos casos, fueron requeridos por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas. ▶️ https://t.co/84HwYluXxt pic.twitter.com/b5u6WXt4qb — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2025

La FGR detalló que la entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ambos fueron recibidos por agentes designados de Estados Unidos para su traslado.

El procedimiento se realizó bajo el marco del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional, que regula los requisitos para estos casos, incluyendo la correspondencia de delitos en ambas legislaciones y la prohibición de extraditar por causas políticas o cuando existan riesgos de tortura o tratos inhumanos.

La legislación mexicana establece que el Ejecutivo Federal debe dar visto bueno a la solicitud, previa revisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de un juez de distrito.

El reclamado puede presentar recursos de defensa y recurrir la decisión en amparo.

Asimismo, el Estado solicitante debe garantizar que el extraditado será juzgado únicamente por los hechos que motivaron la petición y que contará con debido proceso.

Con esta entrega, la FGR reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de justicia transfronteriza es un compromiso vigente de México, en particular cuando se trata de delitos graves como los sexuales en perjuicio de menores.

“El Estado Mexicano exige respeto al debido proceso y al derecho de defensa en cada extradición”, precisó la dependencia en el comunicado 548/25.

