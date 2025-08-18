Cerrar X
dos_mexicanos_abuso_eua_071d79d9e5
Nacional

Entrega FGR a EUA a dos mexicanos señalados por abusos sexuales

La FGR entregó a dos ciudadanos mexicanos acusados de delitos sexuales contra menores en Texas a las autoridades de Estados Unidos

  • 18
  • Agosto
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 17 de agosto de 2025 se concretó la extradición de dos ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones formales de delitos sexuales contra menores en el estado de Texas.

El primero de los imputados, identificado como Francisco “L”, es requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, en perjuicio de dos menores de edad. Fue detenido en Matamoros, Tamaulipas en abril pasado.

En paralelo, Francisco “C” enfrenta cargos por agresión sexual agravada e indecencia contra un menor, tras una solicitud formal de la justicia estadounidense. Su captura se realizó en la Ciudad de México en el mismo mes.

La FGR detalló que la entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ambos fueron recibidos por agentes designados de Estados Unidos para su traslado.

El procedimiento se realizó bajo el marco del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional, que regula los requisitos para estos casos, incluyendo la correspondencia de delitos en ambas legislaciones y la prohibición de extraditar por causas políticas o cuando existan riesgos de tortura o tratos inhumanos.

La legislación mexicana establece que el Ejecutivo Federal debe dar visto bueno a la solicitud, previa revisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de un juez de distrito.

El reclamado puede presentar recursos de defensa y recurrir la decisión en amparo.

Asimismo, el Estado solicitante debe garantizar que el extraditado será juzgado únicamente por los hechos que motivaron la petición y que contará con debido proceso.

Con esta entrega, la FGR reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de justicia transfronteriza es un compromiso vigente de México, en particular cuando se trata de delitos graves como los sexuales en perjuicio de menores.

“El Estado Mexicano exige respeto al debido proceso y al derecho de defensa en cada extradición”, precisó la dependencia en el comunicado 548/25.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_bancos_ea803fbb5a
EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T090329_228_7d6453da0b
Maduro despliega 4.5 millones de milicianos tras persecución
EH_UNA_FOTO_4f74830774
Fortalece Corea del Norte su poderío nuclear ante tensiones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_00_30_PM_d9bf155de6
Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones
nl_limpieza_publica_ac20870220
Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases
finanzas_bancos_ea803fbb5a
EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×