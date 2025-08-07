Enviará Sheinbaum reformas prioritarias al Congreso en septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este jueves el paquete de iniciativas prioritarias que su gobierno enviará al Congreso de la Unión en septiembre, con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum puntualizó que las reformas al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico 2026 encabezan su agenda legislativa inicial.

Reforma al Poder Judicial: leyes secundarias en camino

La mandataria explicó que ya se han enviado al Congreso cuatro leyes relacionadas con la reforma judicial, necesarias para operar los cambios constitucionales aprobados recientemente. Estas normativas buscarán:

Establecer mecanismos para la elección popular de jueces, magistrados y ministros

Agilizar procesos judiciales, reduciendo tiempos y costos

Garantizar mayor acceso a la justicia

“Estas son leyes que hemos enviado para su discusión en el Congreso a partir de septiembre”, afirmó.

Nueva Ley de Aduanas: fortalecimiento del comercio

Otra de las prioridades de Sheinbaum es la presentación de una nueva Ley de Aduanas, la cual busca modernizar el marco legal en materia de comercio exterior, mejorar la recaudación fiscal y fortalecer el control fronterizo.

Aunque no ofreció detalles técnicos, adelantó que el Ejecutivo ya trabaja en la redacción final del documento.

Paquete Económico 2026: la propuesta fiscal del sexenio

En cumplimiento de la ley, Sheinbaum informó que el Paquete Económico 2026 será presentado el 8 de septiembre. Este incluirá:

Proyecciones de crecimiento y gasto público

Reglas fiscales para los próximos años

Nuevas prioridades de inversión social y obras

La titular del Poder Ejecutivo federal no descartó ajustes orientados a fortalecer el bienestar y la infraestructura, en línea con su proyecto de gobierno..

Además, mencionó que pronto se reunirá con Ricardo Monreal y Adán Augusto López, senadores clave de Morena, para coordinar la estrategia parlamentaria de cara a septiembre.

“Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso”, adelantó, aunque aclaró que por ahora los legisladores se encuentran en receso.

