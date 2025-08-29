'Es un momento muy especial para México': Sheinbaum sobre Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia matutina recordando la visita Gianni Infantino, presidente de la FIFA a Palacio Federal el jueves donde recibió el primer boleto oficial para el partido inaugural del Mundial 2026.

El evento se celebrará el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, y marcará la tercera ocasión en que la Ciudad de México será sede de una Copa del Mundo.

“Es un momento muy especial que es visto por más de 6 mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve en todo el planeta. México estará en los ojos del mundo”, declaró Sheinbaum.

Además de destacar la importancia del evento, la mandataria anunció su intención de regalar el histórico boleto número 001.

“Estoy pensando en darle el boleto a una niña o joven que le guste mucho el fútbol y que no tenga la oportunidad de poder ir al estadio”, explicó.

Durante su mensaje, Sheinbaum mostró entusiasmo por la magnitud del evento y afirmó que su gobierno ya trabaja en acciones para que los mexicanos puedan disfrutar de los partidos. Entre las medidas contempladas, mencionó la instalación de pantallas para ver los encuentros de manera gratuita.

La emoción de la presidenta se da tras la visita oficial de Gianni Infantino al Palacio Nacional el pasado jueves, donde además de entregarle el simbólico pase, le permitió sostener el trofeo mundialista.





Comentarios