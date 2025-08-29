Cerrar X
EH_UNA_FOTO_38_1718c9826f
Nacional

'Es un momento muy especial para México': Sheinbaum sobre Mundial

Además de destacar la importancia del Mundial 2026, la presidenta mexicana anunció su intención de regalar el histórico boleto número 001

  • 29
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia matutina recordando la visita Gianni Infantino, presidente de la FIFA a Palacio Federal el jueves donde recibió el primer boleto oficial para el partido inaugural del Mundial 2026.

El evento se celebrará el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, y marcará la tercera ocasión en que la Ciudad de México será sede de una Copa del Mundo.

“Es un momento muy especial que es visto por más de 6 mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve en todo el planeta. México estará en los ojos del mundo”, declaró Sheinbaum.

Además de destacar la importancia del evento, la mandataria anunció su intención de regalar el histórico boleto número 001.

“Estoy pensando en darle el boleto a una niña o joven que le guste mucho el fútbol y que no tenga la oportunidad de poder ir al estadio”, explicó.

Durante su mensaje, Sheinbaum mostró entusiasmo por la magnitud del evento y afirmó que su gobierno ya trabaja en acciones para que los mexicanos puedan disfrutar de los partidos. Entre las medidas contempladas, mencionó la instalación de pantallas para ver los encuentros de manera gratuita.

La emoción de la presidenta se da tras la visita oficial de Gianni Infantino al Palacio Nacional el pasado jueves, donde además de entregarle el simbólico pase, le permitió sostener el trofeo mundialista.

'Es un momento muy especial para el país': Sheinbaum sobre Mundial


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090018_038_56dae473b2
Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo
Sera_Itzel_Castillo_la_proxima_presidenta_del_Congreso_de_NL_5d8c9deb84
Será Itzel Castillo la próxima presidenta del Congreso de NL
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T111117_710_a5a522bf82
EUA 'planteaba mayor intervención' en México: Federación
publicidad

Últimas Noticias

AP_25242499999391_7032939495
Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham
AP_25242520772753_783cab1ec9
Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090951_406_198194d2ad
Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
publicidad
×