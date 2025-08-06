Cerrar X
Exigen suspender venta de huarache de Adidas apropiación cultural

Oaxaca pidió la suspensión del modelo 'Oaxaca Slip On', acusando apropiación cultural de los huaraches sin consentimiento de la comunidad indígena

  • 06
  • Agosto
    2025

La Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECULTA) exigió este miércoles la suspensión inmediata de la comercialización del modelo de zapato "Oaxaca Slip On", lanzado por Adidas e inspirado en los huaraches (sandalia mexicana), típicos del municipio de Villa Hidalgo Yalalag, en el estado de Oaxaca (oeste del país).

La SECULTA expresó mediante un comunicado su rechazo a la iniciativa del diseñador Willy Chavarría en colaboración con la marca alemana, acusando que la creación del modelo no tiene la autorización ni el reconocimiento a la comunidad indígena, asegurando que su patrimonio fue utilizado.

La dependencia estatal, además de pedir la suspensión de las ventas del modelo, también que se inicien los procesos de diálogo y reparación de agravios con la comunidad de Yalalag.

También pidieron el reconocimiento público del origen cultural de los elementos que se utilizan para la elaboración del calzado.

“La adopción de elementos culturales de nuestros pueblos originarios con fines comerciales, sin consentimiento libre, previo e informado, constituye una violación a sus derechos colectivos”, subrayó la SECULTA, con referencia directa a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Por su parte, el diseñador Chavarría eliminó de sus redes sociales las publicaciones en las que se le apreciaba con un par de los huaraches comercializados por Adidas.

Tras darse a conocer este caso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se analiza una posible denuncia por la presunta apropiación cultural de Adidas.


