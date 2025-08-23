Hallan tres cadáveres en funeraria clausurada de Juárez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó el hallazgo de tres cuerpos dentro de la funeraria Del Carmen, en Ciudad Juárez, pese a que el establecimiento tenía una suspensión total de actividades dictada desde el 10 de octubre de 2024 por la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (COESPRIS), debido al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016.

De acuerdo con las autoridades, en el inmueble ubicado en las calles Dr. Mariano Samaniego y Latón fueron encontrados dos cadáveres sin identificar y el cuerpo de una menor de edad, sin la documentación legal que acreditara su permanencia en el lugar.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, señaló a Roberto Isaac Á. A., de 23 años, como propietario del servicio funerario.

El joven fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres, además de fraude.

Un juez de Control del Distrito Judicial Bravos ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según el reporte ministerial, entre el 12 de junio y el 24 de julio de 2025, Roberto y otra persona mantuvieron los cuerpos en condiciones que no cumplían con la normativa sanitaria ni con el trato digno establecido por la ley.

La detención del imputado se llevó a cabo el 14 de agosto, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en la colonia Arroyo Colorado.

La FGE destacó que la funeraria operaba de manera irregular pese a la suspensión oficial, lo que derivó en la apertura del proceso penal que incluye el cargo de fraude.

Finalmente, la autoridad recordó que, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

