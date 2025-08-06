Harfuch refuerza SSPC con nuevo subsecretario federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el nombramiento del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana en todo el país.

El nombramiento se oficializó el 1 de agosto y forma parte del eje de atención a las causas, uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que busca implementar políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la prevención de la violencia desde su origen.

Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM, y ha ocupado distintos cargos en los ámbitos legislativo, laboral y académico.

Entre 2024 y 2025 fue Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y anteriormente se desempeñó como Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde lideró la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

También fue diputado local de la Ciudad de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, además de haber presidido la Comisión de Rendición de Cuentas del Congreso capitalino.

A partir del 1 de agosto, @Luis_diazdeleon se integró a @SSPCMexico como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con su llegada y trabajo en conjunto, fortalecemos las estrategias de Prevención del delito, Seguridad y Protección Civil, para alcanzar… https://t.co/SjThOzrJdT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 6, 2025

Rodríguez Díaz de León ha sido representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) y participó en el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral.

En el ámbito académico, ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana, y también ha colaborado como articulista en medios como Reforma, El Heraldo de México, La Crónica, ContraRéplica y Expansión.

“Con su experiencia y visión, contribuirá al fortalecimiento de una estrategia de seguridad integral, basada en la prevención, el desarrollo y la participación ciudadana”, señaló la SSPC.

