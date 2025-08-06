Cerrar X
Harfuch refuerza SSPC con nuevo subsecretario federal

El exmagistrado y exsecretario del Trabajo, José Luis Rodríguez Díaz de León, encabezará la Subsecretaría de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el nombramiento del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana en todo el país.

El nombramiento se oficializó el 1 de agosto y forma parte del eje de atención a las causas, uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que busca implementar políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la prevención de la violencia desde su origen.

Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM, y ha ocupado distintos cargos en los ámbitos legislativo, laboral y académico.

Entre 2024 y 2025 fue Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y anteriormente se desempeñó como Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde lideró la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

También fue diputado local de la Ciudad de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, además de haber presidido la Comisión de Rendición de Cuentas del Congreso capitalino.

Rodríguez Díaz de León ha sido representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) y participó en el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral.

En el ámbito académico, ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana, y también ha colaborado como articulista en medios como Reforma, El Heraldo de México, La Crónica, ContraRéplica y Expansión.

“Con su experiencia y visión, contribuirá al fortalecimiento de una estrategia de seguridad integral, basada en la prevención, el desarrollo y la participación ciudadana”, señaló la SSPC.


