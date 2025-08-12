México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi

En junio de 2025, México registró la llegada de poco más de 8 millones de turistas extranjeros, lo que representa un aumento del 11.5% frente a los 7.19 millones contabilizados en el mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El repunte más notable se dio en los turistas fronterizos, que crecieron un 26%, al pasar de 1.42 millones a 1.78 millones.

En contraste, los visitantes que ingresaron por vía aérea cayeron un 2.8% interanual, al sumar 1.84 millones en junio.

En junio 2025, ingresaron al país 8,020,043 visitantes, 11.5% más que en junio 2024. De estos, 4,069,368 (50.7%) fueron turistas internacionales.



Más gasto total, menor gasto individual

Cabe señalar que el gasto total de los visitantes internacionales ascendió a $2,751 millones de dólares, un incremento del 5.7% respecto al año pasado, sin embargo el gasto promedio por turista se redujo en un 5.2%, pasando de $362 a $343 dólares.

En 2024, México recibió 45.03 millones de turistas internacionales, un aumento del 7.4% frente a 2023, manteniendo un crecimiento sostenido desde la reapertura tras la pandemia de COVID-19.

Ese mismo año, el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó 30,246.2 millones de dólares, casi un 6% más que en 2023.

México, cerca del top 5 mundial

Con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, México es actualmente el sexto país más visitado del mundo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado como objetivo situar al país entre los cinco primeros destinos turísticos globales.

