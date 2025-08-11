Cerrar X
Niega Gobierno vuelos de drones de la CIA en México

Sheinbaum negó que la CIA opere drones de vigilancia en México y advirtió que ninguna aeronave extranjera puede sobrevolar el país sin autorización expresa

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió este lunes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos esté operando drones de vigilancia sobre territorio nacional.

“Si llegara a haber aeronaves que volaran sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia”, señaló durante la conferencia matutina.

“Jamás pondremos en riesgo nuestra soberanía”: Sheinbaum

La mandataria reiteró que cualquier colaboración se hará dentro de los marcos establecidos y que este tipo de operaciones solo ocurren en casos específicos.

“Tiene que quedar claro a todos los mexicanos que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás”, afirmó.

También recalcó que México es “un país libre, soberano e independiente” y que “nunca permitiríamos que el ejército norteamericano o alguna institución de Estados Unidos pisara territorio mexicano”.

Estas declaraciones ocurren mientras el presidente estadounidense Donald Trump evalúa autorizar ataques con drones armados contra cárteles del narcotráfico en México, como parte de una estrategia más agresiva para frenar el tráfico de drogas.

Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier intervención militar no solicitada y subrayó que “ninguna acción exterior resolvería la crisis del narcotráfico”, apostando por inteligencia, investigación y coordinación institucional.

Expertos advierten riesgos

Por su parte, algunos analistas advirtieron que los ataques con drones podrían ser más simbólicos que efectivos, además de generar tensiones diplomáticas. 

Cabe señalar que en lo que va del sexenio, México ha extraditado a presuntos líderes criminales y desplegado 10 mil soldados en la frontera norte como parte de la cooperación con Estados Unidos.


