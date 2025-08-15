No hay desabasto de gasolina, es un tema de transporte: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México no existe un desabasto de gasolina, pese a las afectaciones registradas en Chiapas y la Ciudad de México, y atribuyó la situación a problemas temporales en el traslado del combustible.

“No hay desabasto de combustible, hay combustible; es más bien un tema de transporte que ya se está resolviendo”, afirmó la mandataria.

Desde el lunes pasado, trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantienen bloqueada la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Tapachula, afectando a por lo menos 16 municipios chiapanecos.

Los inconformes exigen la restitución completa de sus servicios médicos, incluyendo laboratorios, Rayos X y médicos especialistas.

“Queremos el servicio médico en su totalidad... no queremos otra cosa más”, expresó uno de los manifestantes.

Advirtieron que no permitirán la entrada o salida de pipas cargadas con combustible, aunque sí el acceso de trabajadores.

Por otra parte, en la Ciudad de México y zona conurbada, se reportaron problemas temporales en la distribución de gasolina debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte de Pemex y a una reducción momentánea en la disponibilidad de autotanques.

La paraestatal informó que en las próximas horas se sumarán unidades adicionales de reparto para normalizar el servicio.

Por su parte, Sheinbaum adelantó que Pemex fortalecerá el transporte de combustibles una vez que tome control de las pipas adquiridas en el sexenio anterior, actualmente bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Comentarios