Obesidad, la otra gran crisis alimentaria que enfrenta México

El 75% de los adultos y 40% de los menores tienen sobrepeso u obesidad. Especialistas alertan que comer mejor es clave ante esta epidemia nacional

México atraviesa una grave, aunque poco visible, crisis alimentaria. Actualmente, el 75% de los adultos y cerca del 40% de los niños y adolescentes padecen sobrepeso u obesidad. Esta situación refleja un fenómeno global: según datos recientes de UNICEF, por primera vez el número de menores con obesidad en el mundo supera al de aquellos con bajo peso. El organismo advierte que el exceso de peso se ha consolidado como el mayor reto nutricional del siglo XXI. 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este 16 de octubre, especialistas en nutrición clínica y obesidad advierten que el desafío no radica únicamente en cuánto comemos, sino en qué comemos y cómo elegimos hacerlo.

“El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para recordar que la salud empieza con decisiones informadas. No se trata solo de comer menos, sino de comer mejor. Hoy tenemos más herramientas que nunca, como los etiquetados frontales, pero su impacto depende de que la población sepa interpretarlos y aplicarlos correctamente en su vida diaria”, explican.

Desde su implementación en 2020, los etiquetados frontales de advertencia han representado un paso importante hacia la transparencia alimentaria. Según datos de la Secretaría de Salud, el 64% de la población utiliza el etiquetado frontal como guía de consumo. Sin embargo, el impacto real aún es limitado, pues las tasas de obesidad no se han reducido significativamente6 y la información por sí sola no ha logrado modificar los hábitos alimentarios de la población. 

La epidemia de la obesidad en México  

La obesidad y el sobrepeso representan una de las crisis más significativas de salud pública en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) para el año 2022, más del 75% de los adultos y alrededor del 40% de los niños y adolescentes en México padecen alguna de estas condiciones: Sobrepeso en adultos: 38.3% (hombres 41.2%, mujeres 35.8%). Obesidad en adultos: 36.9% (hombres 32.3%, mujeres 41.0%). Sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años: 37.3%. Sobrepeso y obesidad en adolescentes: 41.1%. Esta epidemia tiene implicaciones graves para la salud de los mexicanos, incluyendo un aumento en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, además de una carga financiera significativa para el sistema de salud.

Prevalencia de obesidad y sobrepeso: México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil, mientras que, en la población adulta, la prevalencia también es alarmante. Datos de la ENSANUT 2018-2019 revelan que el 75.2% de las mujeres y el 69.6% de los hombres mayores de 20 años tienen exceso de peso, mientras que entre niños de 5 a 11 años, la prevalencia alcanza el 35.6%. 

Mexicanos beben 166 litros de refresco al año 

El secretario de Salud, David Kershenobich, lanzó una fuerte advertencia sobre el consumo de bebidas azucaradas en México, a propósito de las cifras publicadas por el INEGI la semana pasada que confirman que la obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de salud en el país. 

Salud subrayó que el refresco es uno de los mayores factores de riesgo, pues el consumo anual per cápita alcanza los 166 litros, lo que coloca a México entre las naciones que más ingieren este tipo de bebidas. 

Estudios realizados por Salud señalan que 7 de cada 10 niños y adolescentes consumen refresco todos los días, incluso como parte del desayuno. Las consecuencias ya son palpables: 4 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad, y la mayoría obtiene más del 10% de su energía diaria a partir de azúcares añadidos. 

Gobierno federal busca mejorar la alimentación 

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador se ha buscado bajar la obesidad, tanto infantil como en los adultos, y dar una clara información de lo que se consume. 

Entre los primeros pasos que implementó la 4T fue aumentar impuestos en los refrescos y todas las bebidas azucaradas; se pusieron etiquetados en todos los alimentos empaquetados dando información de la cantidad de azúcares, sodio y calorías. 

Pero uno de los programas que más implementaron fue el de eliminar la comida chatarra de todas las escuelas del país. 

Se promueve la comida sana, y se eliminaron refrescos, frituras y panes, que eran lo que más consumían los menores de edad. Este plan se implementó en todo México a partir de marzo de 2025.


