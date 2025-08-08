Cerrar X
Nacional

Orden de Trump contra cárteles no aplica en México: Federación

Sheinbaum aclaró que la directiva firmada por Trump para autorizar el uso de fuerza militar contra cárteles no incluye operaciones en territorio mexicano

  • 08
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que la orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para permitir el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos no contempla acciones en territorio mexicano.

“Que iba a venir una orden, sí, pero no tiene nada que ver con nuestro territorio. Tiene que ver con su país, sería al interior de Estados Unidos”, señaló en conferencia de prensa.

La mandataria subrayó que México no ha recibido ninguna comunicación formal sobre operaciones militares extranjeras dentro de sus fronteras.

Reiteró que cualquier medida que tome Washington debe respetar la soberanía nacional.

“Exactamente, es al interior de Estados Unidos”, puntualizó.

La revelación del New York Times

De acuerdo con una investigación del New York Times, Trump firmó discretamente una directiva que faculta al Pentágono para realizar operaciones militares contra organizaciones criminales en América Latina.

Este documento, considerado la medida más contundente de su política antidrogas, establece un marco legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses actúen en zonas marítimas y países extranjeros, con el objetivo de frenar el ingreso de fentanilo y otras drogas al territorio norteamericano.

Aunque la orden abre la puerta a acciones militares fuera de Estados Unidos, la titular del Poder Ejecutivo federal, descartó que México esté contemplado en dichas operaciones y reiteró que el gobierno federal mantendrá su postura de defensa absoluta de la soberanía nacional.


