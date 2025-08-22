Cerrar X
Nacional

Presenta Federación programa para impulsar el turismo deportivo

La Secretaría de Turismo anunció el medio maratón 'México Imparable', que busca posicionar al país como un destino clave para el turismo deportivo

  • 22
  • Agosto
    2025

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Secretaría de Turismo respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunciaron el anzamiento del medio maratón “México Imparable", una iniciativa que busca posicionar al país como un destino clave para el turismo deportivo e inclusivo. 

La titular de la dependencia de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó el proyecto como una plataforma para fomentar la participación de atletas indígenas, promover la identidad cultural y dinamizar las economías locales.

El serial de carreras se desarrollará en distintas regiones del país, cada una con una temática relacionada con las culturas originarias del lugar:

  • Palenque, Chiapas: 14 de septiembre de 2025 (temática maya). La entrega de kits será el día previo, el 13 de septiembre.
  • Ciudad de México: 7 de diciembre de 2025 (temática mexica).
  • Oaxaca: 22 de marzo de 2026 (temática zapoteca).
  • Chihuahua: 7 de junio de 2026 (temática rarámuri).

Cada evento no solo buscará atraer corredores nacionales e internacionales, sino también visibilizar la riqueza cultural de las comunidades anfitrionas.

Turismo deportivo en auge

La secretaria destacó el creciente impacto del turismo deportivo en México. En 2024, 1 de cada 10 turistas internacionales visitó el país motivado por actividades deportivas, generando una derrama económica de $60,4 mil millones de pesos. A nivel global, el turismo deportivo representa ya el 10 % del gasto turístico total.

En lo que va de 2025, la derrama económica supera los mil millones de pesos, y se prevé la realización de más de 100 eventos deportivos en lo que resta del año, reflejando una tendencia al alza en esta categoría turística.

 


