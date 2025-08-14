Cerrar X
Nacional

Reducción de la pobreza es una hazaña de la 4T: Sheinbaum

Sheinbaum destacó que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, atribuyendo el avance al modelo económico de la cuarta transformación

  • 14
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró lo que llamó una disminución “histórica” en los niveles de pobreza del país, al señalar que entre 2018 y 2024 más de 13 millones de mexicanos mejoraron sus condiciones de vida y dejaron de ser considerados pobres.

Durante su conferencia matutina la mandataria explicó que las cifras provienen de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y del Índice de Pobreza Multidimensional calculado por el Inegi.

“Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en seis años. Todavía tenemos que avanzar, porque que el 30% de la población viva en pobreza implica un reto, pero es un resultado sin precedentes”, expresó.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la cuarta transformación, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir, hay mayor distribución de la riqueza”, mencionó.

Factores que impulsaron el cambio

Sheinbaum atribuyó estos resultados al incremento del salario mínimo, a la expansión de programas de bienestar y al mayor acceso a servicios básicos.

Comparativa con gobiernos anteriores

Además, recordó que en 2008 había 49.5 millones de personas en pobreza (44.4% de la población), cifra que subió a 53.3 millones en 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón.

En la administración de Enrique Peña Nieto, el número se mantuvo por encima de los 51 millones hasta 2018.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal también reconoció que, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la pobreza aumentó en 2020 hasta 55.7 millones de personas, debido al cierre de actividades por la pandemia. 

Sin embargo, destacó que entre 2020 y 2024 se redujo drásticamente hasta 38.5 millones, lo que representa la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza.

En cuanto a la pobreza extrema, detalló que en 2008 se contabilizaban 12.3 millones de personas en esa condición (11% de la población), mientras que para 2024 la cifra bajó a 7 millones (5.3%).

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, hay mayor distribución de la riqueza”, afirmó.


