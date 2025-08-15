Cerrar X
Reportan riña en centro penitenciario de Aguaruto; tres heridos

Medios locales reportan que se registraron detonaciones en el interior del penal, personas que estaban de visita y personal fueron desalojados

  • 15
  • Agosto
    2025

Una riña en el interior del centro penitenciario Aguaruto, en el estado de Sinaloa, activó el protocolo de seguridad tras darse el reporte de la misma.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado en el que se detalla que la situación se encuentra bajo control.

Así mismo, se reportan al menos tres heridos.

Medios locales reportan que alrededor de las 09:00 horas se registraron detonaciones en el interior del penal. También indican que las personas que estaban de visita y personal fueron desalojados.

En videos compartidos en redes sociales, se observa un helicóptero sobrevolando el centro penitenciario.

Más adelante, la misma SSP informó que el Grupo Interinstitucional en el Centro Penitenciario Aguaruto aplicó el protocolo de reacción para controlar la situación y que se brindó atención médica a tres personas privadas de la libertad que presentaron heridas leves luego de la riña que se desató.

En noviembre de 2024 se reportó un "movimiento inusual" al interior del penal, la cual ameritó una revisión de seguridad en los módulos involucrados. Posteriormente, en enero de 2025 se realizó otra revisión de seguridad, la cual resultó en armas de fuego confiscadas.

Desde el mes de mayo de 2025 se han reportado riñas al interior del penal que han provocado inspecciones de seguridad, las cuales han derivado en el aseguramiento de armas de fuego, armas blancas, droga y telecomunicaciones como radios, celulares y módems.

El pasado mes de febrero de 2025, el director del penal fue removido del cargo tras la primera detección del contrabando de armas en el interior.

A finales del mes de junio se registró otra riña, en la que murieron tres personas.


