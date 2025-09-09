Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua informó que, durante el mes de agosto, 22 animales fueron rescatados en diferentes cateos realizados en colonias de Ciudad Juárez.

Las diligencias respondieron a carpetas de investigación por maltrato animal y permitieron asegurar a ejemplares que vivían en condiciones de vulnerabilidad.

Detalles de los rescates

Las intervenciones se efectuaron los días 1, 6 y 14 de agosto en las colonias Ciudad Moderna, Chaveña y Pradera de los Álamos, donde se recuperaron dos perras Pitbull, una Husky y cinco caninos mestizos.

En una segunda etapa, del 18 al 27 de agosto, se realizaron nuevos cateos en las colonias México 68, Infonavit Casas Grandes y Las Hacienda.

Allí se rescataron dos perros mestizos machos, tres hembras mestizas, una cruza Chihuahua, una cruza Pitbull, un gato, tres gallos y tres gallinas.

Atención en el RAMM

Cabe señalar que todos los animales fueron trasladados al Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), donde recibieron atención veterinaria y resguardo.

En los operativos participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, agentes del Ministerio Público y personal de la Dirección de Ecología de la División Protección Animal.

La Fiscalía recordó que en julio también se logró el rescate de 12 animales en condiciones de maltrato, lo que refleja el compromiso institucional de reforzar la protección animal en la región.

Por su parte, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de maltrato animal. Las denuncias se pueden realizar vía WhatsApp al (656) 554 3391, proporcionando dirección, referencias y evidencias.

También se puede acudir directamente a la FGE en Ciudad Juárez o llamar al 614 429 3300 para orientación.

