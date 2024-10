Responde Sheinbaum a Ken Salazar por detención de 'El Mayo'

"Lo comentamos hoy en el Gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, además es la FGR quien está investigando este caso, y comentábamos que hay una frase que dice ‘el fin no justifica los medios’. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo", expresó la titular del Ejecutivo durante la conferencia matutina de este miércoles.