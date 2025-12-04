Retos que enfrentará Ernestina Godoy, titular de la FGR

La designación de Ernestina Godoy como titular de la FGR marca el inicio de un proceso de revisión profunda en decenas de investigaciones de alto impacto que quedaron inconclusas durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Muchas de esas causas involucran acusaciones de corrupción, desvíos millonarios, huachicol fiscal y presuntos vínculos con crimen organizado. Hasta ahora, ninguna logró una sentencia firme ni reparación del daño.

Ahora, bajo su mandato, la expectativa pública es alta: transformar esas carpetas estancadas en casos judicializados, con juicios orales y responsables condenados.

El Horizonte investigó los principales expedientes pendientes, los obstáculos estructurales heredados y los desafíos inmediatos que deberá afrontar la nueva administración para restaurar la confianza en la justicia federal.

¿Qué tipo de casos hereda la FGR?

El catálogo de investigaciones incluye causas históricas como la Estafa Maestra, vinculada a presuntos desvíos de recursos públicos a través de contratos amañados; el escándalo de Odebrecht, por sobornos millonarios vinculados con contratos de obra pública; y numerosos casos de corrupción en dependencias federales como Segalmex, Conade y Conacyt. A ellos se suman denuncias por malas prácticas administrativas y posible gasto irregular, así como carpetas por fraude fiscal y desvío de recursos públicos.

Además, permanecen abiertas causas por el conocido como huachicol fiscal, con imputaciones contra ex servidores públicos y particulares por introducción ilícita de combustibles. Algunas investigaciones ya cuentan con órdenes de aprehensión, pero aún no han transitado a juicio oral. En todos estos casos, el denominador común ha sido la falta de sentencias condenatorias, lo que deja a miles de víctimas sin el cierre legal que exige la justicia.

¿Por qué estos procesos no llegaron a sentencia?

De acuerdo con datos internos y reportes públicos, durante la administración anterior muchos procesos quedaron varados por impugnaciones, amparos, nulidades totales o parciales, y falta de pruebas sólidas. Investigaciones complejas como las vinculadas al huachicol o a redes de sobornos enfrentaron filtraciones de información, por ejemplo, la orden de aprehensión contra supuestos implicados en la red de los hermanos Farías Laguna se conoció primero por los medios, lo que comprometió la estrategia de persecución penal y puso en riesgo la certeza jurídica.

Estos tropiezos legales, sumados a cambios de abogados defensores, presiones políticas y la agrupación de cientos de empresas o personas involucradas en una misma causa, como en el caso del huachicol, han complicado la consolidación de un expediente robusto. Así, acusaciones de multimillonarios desfalcos o delitos graves permanecen en carpetas sin avance real hacia un juicio concluyente.

Huachicol fiscal, Raúl 'R' y más con riesgo de quedarse en impunidad

Entre los expedientes más urgentes figura el del huachicol fiscal, que a pesar de órdenes de aprehensión y detenciones, continúa con procesados prófugos, filtraciones mediáticas y una red de empresas involucradas cuya desarticulación parece distante. Otro caso crítico es el del empresario Raúl 'R', ligado a presunto tráfico de armas, huachicol y delincuencia organizada, cuya investigación sufrió filtraciones que anticiparon datos sensibles del expediente, debilitando la posibilidad de un juicio confiable.

También permanece pendiente la causa por la Estafa Maestra y el escándalo Odebrecht, con denuncias por desvío de recursos públicos, contratos irregulares y sobornos internacionales. A pesar de los anuncios de inicio de proceso, ni ex funcionarios ni supuestos beneficiarios han sido sentenciados, lo que mantiene el reclamo de justicia abierto.

Herencias administrativas: Barredora, Tabasco y Veracruz

Uno de los casos heredados es el del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, señalado como presunto líder de la red criminal conocida como La Barredora. Aunque fue detenido, expulsado de Paraguay e ingresado al penal federal del Altiplano, su causa federal por delitos graves como delincuencia organizada y secuestro sigue detenida tras la obtención de un amparo. Hasta ahora, no se ha iniciado su juicio federal.

Por otro lado, en Veracruz, el caso del ex gobernador Javier Duarte también permanece en el limbo. Casi para terminar su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, la FGR mantiene decenas de carpetas adicionales por desvíos millonarios, fraudes y corrupción, pero ninguna con sentencias firmes o reparación del daño, y muchos procesos siguen abiertos sin avance visible.

Desafíos que enfrenta Godoy para judicializar los casos

La nueva titular de la FGR deberá enfrentar varios retos a corto y mediano plazo:

Revisar expedientes con múltiples imputados

Reorganizar equipos de investigación

Asegurar la cadena de custodia de evidencia

Blindar procesos contra filtraciones y definir cuáles casos asumir prioritariamente.

Asimismo, debe garantizar que las causas lleguen a juicio oral con pruebas suficientes, lo que implicará recolección documental, peritajes y colaboración interinstitucional.

Adicionalmente, la FGR tendrá que abonar a la transparencia y rendición de cuentas. En muchos de estos casos no solo está en juego la sanción a los responsables, sino la recuperación de recursos públicos desviados, así como la posibilidad de ofrecer justicia y reparación del daño a víctimas y afectados.

Expectativas de la sociedad y exigencia de resultados

Para la ciudadanía, estos expedientes representan más que causas judiciales: son símbolos de exigencia de justicia, rendición de cuentas y fin a la impunidad que marcó años recientes. La recuperación de la confianza institucional dependerá de que la FGR logre traducir esas carpetas abiertas en juicios concluyentes, condenas firmes y, cuando proceda, restitución de bienes y recursos al erario.

En este sentido, se espera que la administración de Godoy priorice lo urgente sin sacrificar la calidad técnica, garantizando procesos transparentes, imparciales y con plena protección del debido proceso.

La FGR liderada por Ernestina Godoy asume una agenda cargada de casos sin resolver, muchos con impacto económico, político y social. El futuro de muchos escándalos dependerá ahora de una nueva conducción. El país espera que, tras años de denuncias e impunidad, lleguen resultados concretos.

