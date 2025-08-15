Cerrar X
Nacional

Se gradúan 68 discentes del Colegio de Defensa Nacional

Concluyen maestría de Seguridad Nacional, 68 integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas, por el colegio de Defensa Nacional

  • 15
  • Agosto
    2025

En una ceremonia realizada en las antiguas instalaciones del Heroico Colegio Militar, 68 integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas, así como militares de Estados Unidos y Brasil, concluyeron la Maestría de Seguridad Nacional impartida por el Colegio de Defensa Nacional.

El evento fue presidido por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, acompañado del almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina.

En la modalidad presencial egresaron siete generales y 18 coroneles del Ejército Mexicano, cuatro elementos de la Fuerza Aérea, un integrante de la Guardia Nacional, tres miembros de la Armada de México, un coronel del Ejército de Estados Unidos, un coronel de la República de Brasil y ocho civiles pertenecientes a diversas instituciones de la Administración Pública Federal e investigadores independientes.

Por su parte, en la modalidad mixta culminaron sus estudios cinco generales y 20 coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El general de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor, José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional, exhortó a los egresados a continuar desempeñándose con integridad, lealtad y honestidad, manteniendo siempre una visión estratégica y un compromiso inquebrantable con las instituciones del país.


