Se registra choque de vagones del metro en CDMX

Se registró esta mañana un choque entre vagones del Sistema de Trasporte Colectivo Metro de la Ciudad de México; se trataría de la Línea 3 que da servicio desde Indios Verdes hasta Universidad.



El choque ocurrió entre las estaciones ‘La Raza’ y ‘Potrero’ según lo reportado por los usuarios afectados, quiénes a través de redes sociales, han compartido una serie de videos donde se pueden observar los daños en los vagones y el desalojo de los usuarios.





La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la noticia a través de Twitter, donde pudo adelantar que en el lugar del accidente, ya se encontraban los servicios de emergencia.







Por otra parte, el secretario de Gobierno, brindaría un poco más de información acerca lo ocurrido, y es que mencionó que se tenía, hasta ese momento, el reporte de 10 personas lesionadas, 4 personas vivas que quedaron prensadas y se encuentran en su rescate, y al parecer una persona fallecida.





En el mensaje compartido momentos más tarde por Claudia, también hacía un llamado al director del Metro, Guillermo Calderón, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a que dieran información de lo ocurrido lo más pronto posible.



En una actualización más de la jefa de la Jefa del Gobierno, se informó que ya 16 personas fueron trasladadas a los hospitales, se tenía a 4 personas atrapadas en el tren, las cuales ya han sido rescatadas y se registra un lamentable fallecimiento.





Posteriormente, García Harfuch dio información acerca de las personas lesionadas en el lugar, aumentando la cifra de paulatinamente de 16 hasta llegar a los 57 que se reportan al momento, según también la cuenta de Twitter del C5 Ciudad de México.



Jesús Arturo Sánchez

Pedro Camacho Sereno

María Luisa Pérez López

Melissa Rivera Gómez

Gerardo Antonio Pérez

Cristina Salgado Lara

Karina Olvera Valadez

María Rebeca Téllez

Mariana Gómez Hurtado

Aranza De La Cruz Ramírez

Susana Salinas Hernández

Enrique Salinas Hernández

Mariana Hernández Uribe

María Cristina Alvarado Cárdenas

Eva Gutiérrez Martínez

Olivia Reina Martínez

Beatriz Santiago Flores

Elizabeth Guzmán Sánchez

Veronia Miriam Martínez

Elena Isabel Hernández Robles

Diana Alicia Pérez Hernández

Esmeralda Maldujano Castro

Flor Lineth Sánchez Godínez

Ana Belem Montiel

Carlos Alfredo Osorio

María del Carmen García López

Daniel Uribe Guevara

Marisol Chavez (Chaire) Perez.

Eva Celina Ángeles

Ana María Castillo García

Artemio García La Torre

Claudio Hérnandez Hérnandez

Angel Alberto Bautista Juárez

Patricia Esmeralda Contreras

Arturo Delgado Cardozo

Ayline Mixtli González González

Román Daniel Alcantara Hérnandez

Edgar Montiel Raga

Rogelia Flores Najera

Víctor Adrián Manzano Vázquez

Guadalupe Sánchez Morales

Araceli Julián Bautista

Tomi Gloria

José Antonio Pérez

José Andrés Martínez Pérez

Alejandro Gómez Lara

Víctor Martínez

Anabel Ruiz Bautista

María del Consuelo Velázquez Rodríguez

Daniela Salmerón

Emmanuel Hernández Chávez

Luna Hernández Eriarte

Fernando Abinadar

Diego Rafael Pérez Hernández

Sashel González Holande

María Fernando Alonso Torres

Joarib Rodríguez Burgueño





Así mismo, se informó la edad de cada uno de los heridos y el respectivo hospital al que fueron trasladados.

Se informa también, por parte del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, que diversas líneas de transporte se encuentran brindado un servicio alterno al metro, luego de parar operaciones en toda la línea afectada.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.





“Se escuchó muy fuertísimo. Yo no más cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes entre las estaciones de Potrero y la Raza de la Línea 3 del Metro.