Semar alista contingente rumbo al desfile del 16 de septiembre

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezó el pase de revista del contingente naval que participará en el desfile militar del próximo 16 de septiembre, con motivo del 215 aniversario del inicio de la lucha de Independencia.

Acompañado del Alto Mando Naval, Morales Ángeles supervisó el adiestramiento y despliegue de alrededor de 2 mil 900 efectivos, quienes representarán a la institución durante la parada militar.

Este año también se conmemorará el bicentenario de la consolidación de la Independencia nacional, cuando en 1825 tropas al mando del almirante Pedro Sainz de Baranda expulsaron de San Juan de Ulúa, en Veracruz, a las últimas fuerzas españolas.

En la representación que se llevará a cabo el 16 de septiembre desfilarán, además de los elementos navales, 72 vehículos, 10 embarcaciones, 16 vehículos temáticos, cinco aeronaves, 20 binomios caninos y agrupamientos de fuerzas especiales.

Durante el acto realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el vicealmirante Sergio Marín Cárdenas, quien estará al mando del contingente, destacó que la parada militar “será un éxito, un motivo de profundo orgullo para el pueblo de México, ya que demostramos que el poder naval de la nación radica en su gente y en su inquebrantable vocación de servicio”.

Agregó que el pase de revista fue resultado de la planeación y coordinación que ha requerido el despliegue, así como del compromiso de mujeres y hombres “altamente capacitados, dedicados y disciplinados” que integran la Armada de México.

Comentarios