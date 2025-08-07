Cerrar X
20250807_235801_92c4087408
Nacional

Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar

La presidenta se reunió con 23 mandatarios estatales de Morena para revisar el sistema de salud y garantizar atención médica gratuita y de calidad

  • 07
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión con los 23 gobernadores y gobernadoras de Morena en Palacio Nacional, con el objetivo de revisar los avances del programa IMSS-Bienestar.

El encuentro comenzó alrededor del mediodía, y tuvo como eje principal la evaluación del sistema de salud pública que busca ofrecer atención médica universal, gratuita y de calidad a la población sin seguridad social.

Durante la reunión, se discutieron temas como el abasto de medicamentos, la mejora en la atención médica y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en las entidades federativas que forman parte de la 4T.

Sheinbaum confirmó en su cuenta de X que estos encuentros serán mensuales para garantizar la consolidación del IMSS-Bienestar como parte fundamental del nuevo modelo de salud en México.

“La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió la mandataria.

La reunión se llevó a cabo a solo tres días de la Marcha Nacional contra el desabasto de medicamentos oncológicos, convocada para el próximo 10 de agosto, lo que subraya la urgencia de atender los retos en el sistema de salud.

Entre los asistentes estuvieron Clara Brugada (CDMX), Rocío Nahle (Veracruz), Delfina Gómez (Estado de México), Alfonso Durazo (Sonora), Evelyn Salgado (Guerrero), Mara Lezama (Quintana Roo) y otros mandatarios que se han sumado al programa IMSS-Bienestar en sus entidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_dcd7121abf
Orden de Trump contra cárteles no aplica en México: Federación
EH_UNA_FOTO_1_977a9c9cec
Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_bd813bb8fa
Ordena Cofepris retiro de pasta dental por riesgo a la salud
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_dcd7121abf
Orden de Trump contra cárteles no aplica en México: Federación
Rescatan_a_dos_menores_arrastradas_por_corriente_en_Mazatlan_89d8325630
Rescatan a dos menores arrastradas por corriente en Mazatlán
EH_DOS_FOTOS_16751c85a5
'NL será sede de otro juego de repechaje del Mundial': Samuel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×