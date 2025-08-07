Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión con los 23 gobernadores y gobernadoras de Morena en Palacio Nacional, con el objetivo de revisar los avances del programa IMSS-Bienestar.

El encuentro comenzó alrededor del mediodía, y tuvo como eje principal la evaluación del sistema de salud pública que busca ofrecer atención médica universal, gratuita y de calidad a la población sin seguridad social.

Durante la reunión, se discutieron temas como el abasto de medicamentos, la mejora en la atención médica y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en las entidades federativas que forman parte de la 4T.

Sheinbaum confirmó en su cuenta de X que estos encuentros serán mensuales para garantizar la consolidación del IMSS-Bienestar como parte fundamental del nuevo modelo de salud en México.

“La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió la mandataria.

La reunión se llevó a cabo a solo tres días de la Marcha Nacional contra el desabasto de medicamentos oncológicos, convocada para el próximo 10 de agosto, lo que subraya la urgencia de atender los retos en el sistema de salud.

Entre los asistentes estuvieron Clara Brugada (CDMX), Rocío Nahle (Veracruz), Delfina Gómez (Estado de México), Alfonso Durazo (Sonora), Evelyn Salgado (Guerrero), Mara Lezama (Quintana Roo) y otros mandatarios que se han sumado al programa IMSS-Bienestar en sus entidades.

