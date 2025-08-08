Sostienen llamada México y Guatemala previo a reunión bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para coordinar un encuentro bilateral en los próximos días.

Ambos mandatarios expresaron su deseo de estrechar los lazos entre México y Guatemala, promoviendo la cooperación en áreas de interés mutuo.

Sheinbaum describió la reunión como una oportunidad para "acercar más a nuestros pueblos y naciones".

Por su parte, Arévalo de León enfatizó el objetivo de trabajar en agendas comunes, asegurando que "el intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos".

Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 8, 2025

La mandataria adelantó la posibilidad de que el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, se una a la reunión.

Si bien la fecha y el lugar del encuentro aún no se han confirmado, la reunión bilateral marca la continuación de una relación fortalecida entre ambos países desde la llegada de Arévalo al poder en 2024.

Cabe recordar que Sheinbaum y Arévalo ya se reunieron durante la toma de posesión de la mandataria mexicana en octubre de 2024.

Además, en mayo de 2024, Arévalo se reunió con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar temas de seguridad, infraestructura y desarrollo económico en la frontera común.

