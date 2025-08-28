Cerrar X
Suman 4 mil contagios y 14 decesos por sarampión en Chihuahua

Desde el mes de febrero, Chihuahua acumuló casi 4 mil contagios de sarampión; mientras que la cifra de fallecidos se mantiene oficialmente en 14

Desde el mes de febrero, hasta el miércoles 27 de agosto, el estado de Chihuahua acumuló casi 4 mil contagios de sarampión cuando inició el brote de la enfermedad, en una comunidad menonita del municipio de Cuauhtémoc.

La Secretaría de Salud de la entidad, dio a conocer que los casos de sarampión siguen en aumento y hasta este 27 de agosto se registran 3 mil 979 contagios, con siete infecciones nuevas las últimas 24 horas.

Mientras que la cifra de fallecidos se mantiene oficialmente en 14, en tanto se confirma en laboratorio el deceso de una niña de 2 años de edad.

A menos de una semana de que comience el ciclo escolar en nivel educativo básico, brigadas de vacunación han aplicado 351 mil 249 dosis de inmunológico, en niñas, niños y adolescentes de entre 6 meses y 19 años de edad.

Del total de 3 mil 979 casos de sarampión, estos se distribuyen de la siguiente manera: municipio de Cuauhtémoc mil 403, Chihuahua capital 761, Nuevo Casas Grandes 203, Guachochi 179, Ojinaga 164, Ahumada 114, Ciudad Juárez 111, además de otros 40 municipios con entre cien y un contagios. 

Además, la Subdirección de Epidemiología de Salud estatal, confirmó el registro de dos casos de dengue, uno de los cuales terminó en el fallecimiento de un niño rarámuri de 8 años de edad, hijo de padres jornaleros agrícolas, en el municipio de Meoqui; el otro contagio se detectó en Ciudad Juárez, en una persona que fue contagiada en el estado de Veracruz.


